Абсолютно здоровых жителей Иркутской области не больше четверти

Абсолютно здоровых жителей Иркутской области не больше четверти

07.02.20

Об этом заявило министерство здравоохранения Приангарья. Ежегодно все больше людей проходят медосмотры по программе диспансеризации. В 2019-м врачи осмотрели свыше миллиона взрослых и детей. Результат: примерно 250 тысяч жителей региона получили первую группу здоровья. В большинстве случаев взрослые страдают от сахарного диабета, рака, заболеваний системы кровообращения и органов дыхания. А у детей находят патологии желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы и глазные заболевания. Врачи напоминают: сохранить здоровье помогут регулярные медобследования. В 2020-м сотрудники здравоохранения планируют осмотреть еще больше жителей Прибайкалья.

 

Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы бы очень хотели, чтобы к нам пришли те люди, которые 2, 3, 4 года не приходили в поликлинику совсем. Потому что как раз там могут быть проблемы, о которых не знает ни сам гражданин, ни медицинский работник. Снижать, конечно, объемы мы не будем. Они несколько увеличатся. Потому что, допустим, по территории подтопления у нас задача провести 100% осмотр и детского, и взрослого населения и посмотреть, какую мы можем еще оказать помощь людям.

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