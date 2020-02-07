Абсолютно здоровых жителей Иркутской области не больше четверти

Об этом заявило министерство здравоохранения Приангарья. Ежегодно все больше людей проходят медосмотры по программе диспансеризации. В 2019-м врачи осмотрели свыше миллиона взрослых и детей. Результат: примерно 250 тысяч жителей региона получили первую группу здоровья. В большинстве случаев взрослые страдают от сахарного диабета, рака, заболеваний системы кровообращения и органов дыхания. А у детей находят патологии желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы и глазные заболевания. Врачи напоминают: сохранить здоровье помогут регулярные медобследования. В 2020-м сотрудники здравоохранения планируют осмотреть еще больше жителей Прибайкалья.

Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы бы очень хотели, чтобы к нам пришли те люди, которые 2, 3, 4 года не приходили в поликлинику совсем. Потому что как раз там могут быть проблемы, о которых не знает ни сам гражданин, ни медицинский работник. Снижать, конечно, объемы мы не будем. Они несколько увеличатся. Потому что, допустим, по территории подтопления у нас задача провести 100% осмотр и детского, и взрослого населения и посмотреть, какую мы можем еще оказать помощь людям.