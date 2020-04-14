900 тысяч масок поступило в Иркутскую область

Также в регион доставили 10 тысяч респираторов. Об этом сообщил заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов. 300 тысяч масок уже отправили в аптеки городов Иркутской области, в том числе в областной центр, Ангарск и Шелехов. 600 тысяч масок составят резерв министерства здравоохранения Иркутской области. Кроме того, на следующей неделе поступит еще одна большая партия масок. 500 тысяч из них оставят для медиков, 200 тысяч направят в аптеки региона.

Андрей КОЗЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ситуация с масками в России, как вы знаете, достаточно напряженная. Но правительство Иркутской области делает все возможное для того, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми средства защиты. Маски закупаются нашим региональным оператором. Они поступают из Китая, из Читы и из других регионов Российской Федерации.