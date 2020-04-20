9 человек госпитализировали с коронавирусом из обсерваторов области

9 человек госпитализировали с коронавирусом из обсерваторов области

20.04.20

У 9 человек, помещенных в обсерватор после прибытия из стран и городов со сложной эпидемиологической остановкой, обнаружили коронавирус. Сейчас они получают все необходимое лечение. Эти временные пункты самоизоляции граждан- необходимы. У врачей появляется возможность наблюдать за состоянием и здоровьем людей и вовремя оказать медицинскую помощь.

Наталья ПОТАЛИЦЫНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

За последние две недели только из имеющихся на территории региона обсервациях госпитализированы 9 человек с диагнозом COVID-2019.

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