62-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, находится в закрытом боксе Иркутской инфекционной больницы

Фейк взбудоражил жителей региона. Одно СМИ и ряд телеграмм-каналов сообщили о смерти женщины — первой в Прибайкалье заболевшей коронавирусом. К счастью, она жива и находится в закрытом боксе инфекционной больницы. Как сообщила нашему корреспонденту и.о. министра здравоохранения Прибайкалья Наталия Ледяева, состояние 62-летней пациентки средней степени тяжести. Также поздно вечером в воскресенье был подтвержден второй случай заражения. Это житель Братска, ему 39 лет. 19 марта вернулся из Испании транзитом через Москву. Все это время находился в карантине на самоизоляции. Сейчас находится в инфекционной больнице Вихоревки. Кроме того, ждут результаты анализа еще одного пациента.

Наталия ЛЕДЯЕВА, И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Пациент, который обратился с внебольничной пневмонией. Пациент не выезжал заграницу, не был в других странах. Сейчас Роспотребнадзор устанавливает контакт, где он мог заразиться вирусом. Возраст — 50 лет. У него пневмония. Состояние средней тяжести. Он госпитализирован также в мельцеровский бокс в инфекционную больницу.