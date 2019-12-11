4K эндовидеохирургический комплекс применяют в Ивано-Матренинской детской клинической больнице

Переход медицины на совершенно новый уровень. Классическая хирургия уходит в прошлое, а будущее за передовыми технологиями. В Ивано-Матренинской детской клинической больнице впервые в России начали использовать 4K эндовидеохирургический комплекс нового поколения. На операции с использованием современного оборудования побывала наша съемочная группа.

Всего 30 минут — и операция прошла успешно. Без крови и абсолютно безопасно. Завтра этот малыш уже будет дома. Маленькому пациенту всего 2 недели, у него было удвоение почки. Патологию обнаружили еще на этапе внутриутробного развития. Несколько лет назад это была бы полостная операция с потерей крови, а общая продолжительность составляла минимум 3 часа. Кроме того, организм новорожденных очень мал, что уж говорить об их маленьких органах.

Сейчас на помощь хирургам приходят современные технологии. Эндовидеохирургический комплекс нового поколения ультра HD отличает высококачественное изображение оперируемого участка, превосходящее возможности базового оборудования не менее чем в 4 раза. Картинка в разрешении 4К настолько четкая, что теперь детским хирургам намного удобнее оперировать микроскопическими инструментами.

Юрий Козлов, заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей Ивано-Матренинской детской клинической больницы на глазах у студентов и представителей прессы буквально за 30 минут провел сложнейшую операцию. Изображение на мониторах настолько детализировано, что видно самые мелкие сосуды детского организма.

Юрий КОЗЛОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ХИРУРГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ и НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Абсолютная новинка, которая появилась в нашем госпитале благодаря взаимодействию нашей больницы и Иркутской нефтяной компании, называется 4K эндовидеохирургический комплекс, который является последней генерацией для выполнения лапароскопических операций. Я могу сказать, что это настолько ново, что в детских больницах нашей страны, она до сих пор еще не существует.

Новое оборудование немецкой фирмы приобрела для Ивано-Матренинской детской больницы Иркутская нефтяная компания через Российский детский фонд. Его стоимость 17,5 миллионов рублей. В 2017 году также благодаря поддержке ИНК для Ивано-Матренинской больницы за 42 миллиона рублей приобрели интегрированную цифровую операционную OR1 NEO. За два года в ней уже провели около 2 тысяч операций.

Николай БУЙНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИРКУТСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ: Это, конечно, все благодаря Козлову Юрию, прежде всего ему. А мы уже с 2017 года его поддерживаем, и благодаря этому у него есть инструмент, которым он может делать такие уникальные операции. Марина ПЕТРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я сегодня присутствовала на уникальном событии. Честно говоря, поражена и удивлена, что это все происходит у нас в Иркутске. Я еще раз убедилась в том, что Иркутская нефтяная компания выполняет все обязательства, которые на себя берет. Социально ответственное предприятие.

Этот эндохирургический комплекс позволяет организовывать трансляции в любую точку мира, проводить телевидеоконференции. За два года иркутские врачи провели более 10 мастер-классов. По мнению заведующего отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей профессора Юрия Козлова, сейчас именно ювелирное мастерство хирурга и технические новшества помогают спасать жизни огромному числу маленьких пациентов.