4 ребенка заболели гриппом в Иркутской области
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4 ребенка заболели гриппом в Иркутской области

25.12.18

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора. В тексте уточняется, за минувшую неделю за помощью к врачам с симптомами ОРВИ обратились 13882 жителя Приангарья. Медики подтвердили этот диагноз, в том числе он был поставлен более десяти тысяч раз детям до 14 лет. Тем не менее, специалисты отмечают во всех возрастных группах населения зарегистрирован отрицательный темп прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас он ниже эпидемического порога на 57,7%.

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