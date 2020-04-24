Защитить здоровье персонала. 300 тысяч медицинских масок поступили в Иркутскую область. Из этой партии 20 тысяч масок получила Ивано-Матренинская больница. Ее сотрудники остро нуждаются в средствах индивидуальной защиты. В первую очередь, маски получат врачи, которые обслуживают пациентов с коронавирусом. Остальные средства индивидуальной защиты распределят по другим медицинским и социальным учреждениям региона. Всего региону передадут 800 тысяч масок от компании En+ group.

Полина БАРАДИЕВА, ДЕТСКИЙ ХИРУРГ ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Ивано-Матренинская больница каждый день требует 1000 масок для защиты собственного персонала. У нас сейчас есть разные зоны, которые работают с разными больными. Красные зоны — это те зоны, в которых работают люди, которые, вероятнее всего, могут встретиться с коронавирусом. Соответственно, этим людям каждые 2 часа необходимо сменять маску.