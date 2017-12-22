3 случая гриппа зафиксировано в Иркутской области

За прошедшую неделю в регионе зафиксировано более 16 тысяч случаев заболевания ОРВИ, из них 12 тысяч — это дети.

Как отметили в Роспотребнадзоре, об эпидемии речь не идёт, но отмечен положительный темп прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Андрей Секунда, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области по Ангарскому городскому округу: На территории АГО на сегодняшний 2148 ОРВИ, среди детей до 14 лет — 1873. Показатель заболеваемости ОРВИ выше эпидпорога на 9,6 процентов. Зарегистрирован один случай гриппа, диагноз лабораторно подтверждён. Грипп типа Б. Ребёнок от гриппа не привит, имеет отказ.

В преддверии новогодних праздников специалисты обращают внимание родителей — в случает проявления у детей признаков заболевания, лучше отказаться от посещения массовых мероприятий.