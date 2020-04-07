11 человек, инфицированных COVID-19, находятся в Иркутской инфекционной больнице

В Иркутской инфекционной больнице с диагнозом «коронавирус» сейчас на лечении 11 человек. Два пациента в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату ИВЛ. Обоим за 80 лет. Об этом в телефонном разговоре главе региона Игорю Кобзеву сообщил главврач медучреждения Владимир Хабудаев. Он рассказал, что трое человек находятся в состоянии средней тяжести, еще шестеро в удовлетворительном. У некоторых даже нет симптомов.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы вчера с вами договаривались, что надо сообщать родственникам информацию о состоянии здоровья близких. Мы должны уточнить телефоны у пациентов, кому они доверяют, чтобы никто из мошенников не мог воспользоваться этим. Мы сами будем звонить родственникам и сообщать о состоянии пациентов.