11 центров по оказанию амбулаторной помощи онкобольным откроют в Приангарье

11 центров по оказанию амбулаторной помощи онкобольным откроют в больницах и поликлиниках Иркутской области в ближайшие два года. Об этом губернатор Сергей Левченко рассказал на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+», который прошел в Сочи. Представители власти и эксперты собрались, чтобы обсудить, как добиться увеличения продолжительности здоровой жизни россиян. Уделили внимание проекту » Борьба с онкологическими заболеваниями». Глава Приангарья отметил: реализация проекта в Иркутской области позволит увеличить количество случаев раннего выявления рака на первой и второй стадиях до 59 процентов. На федеральные и областные средства при поликлиниках и больницах откроют центры помощи онкобольным, закупят современное оборудование.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы в прошлом году начали строить в нашем онкологическом диспансере радиологический корпус. Это крупнейший в Российской Федерации социальный проект по государственно-частному партнерству по концессионному соглашению. И сейчас одновременно ведутся подготовительные строительные работы и дорабатывается сам проект. Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Для нас очень важен вопрос кадровой обеспеченности. Два высших медицинских заведения у нас готовят и участвуют в вопросах повышения квалификации, дополнительной профессиональной подготовки. Это Иркутский государственный медуниверситет, где кафедра онкологии длительное время существует и успешно себя зарекомендовала, а также филиал федерального учреждения — это Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования.

К 2021 году количество целевиков в медуниверситете увеличится до 180 человек. Также в Иркутской области активно реализуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», с помощью которых удалось обеспечить медицинскими кадрами отдаленные территории региона.