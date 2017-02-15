В Иркутске выявляют лучших в рабочих профессиях

В Иркутске продолжают выявлять лучших в рабочих профессиях. В областном центре проходит второй региональный чемпионат «World Skill Russia». Будущие автомеханики, сварщики, электромонтажники борются за право представлять Иркутскую область на отборочном туре национального этапа конкурса.

Все советы – во внеконкурсное время. Это главное правило регионального чемпионата «World Skill Russia». Поддержку участникам оказывают их тренеры. Однако, чтобы попасть сюда, молодым людям тоже пришлось основательно позаниматься.

Виктор Гиль, участник регионального чемпионата «World Skill Russia»

Готовились, оставались после занятий в техникуме со своими мастерами. И еще меня отправляли на курсы в Авто-Ваз, дилерский центр.

Участники чемпионата соревнуются между собой в 12 направлениях. Или компетенциях — как их тут называют. Ремонт и обслуживание автомобилей, электромонтаж, сварочное дело и другое. За работой следят 157 экспертов.

Виктор Гаспирович, сертифицированный эксперт чемпионата «World Skill Russia»

Видно, что ребята серьезно готовились к этому чемпионату. По опыту проведения остальных чемпионатов, где я был, они показывают хорошие результаты. Уже по итогам второго дня можно оценить, что ребята приехали подготовленные с достаточно высокой квалификацией.

Лучшие молодые специалисты получат путевку на отборочный этап национально чемпионата. Он пройдёт в мае в Краснодаре.