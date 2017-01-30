Три иркутянки будут представлять Россию на Всемирных Играх -2017. Это международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Наши спортсменки будут участвовать в состязаниях по пауэрлифтингу и спортивной аэробике.

Ритмичные движения, перекидные прыжки, прыжки-пайки и, конечно же, «Круг делассал». У 20-летней Анастасии Дегтяревой одна из сложных программ в спортивной аэробике. За идеальное исполнение этих элементов судьи дают высший бал. К этому и стремится мастер спорта по спортивной аэробике. Впереди у девушки – самые главные соревнования в ее жизни – Всемирные Игры -2017. Они пройдут летом в Польше. Это аналог Олимпиады для тех видов спорта, которые не входят в программу Олимпийских игр.

Анастасия Дегтярева, серебряный призер первенства мира по спортивной аэробике

Когда выпал такой шанс, конечно, стало это целью. Основной и самой главной, к которой мы шли вместе с тренером. Очень много готовились. В сборную попасть не просто. Большой поток людей, из которых можно выбрать, и пробиться из Иркутска достаточно тяжело, поэтому долгое время к этому шли.

Шла долго. За 16 лет в спорте Анастасия 9 раз становилась победительницей первенств России, два раза чемпионом Европы и столько же серебряным призером первенств мира. Свой долгожданный билет на участие в Играх выбила на чемпионате мира в Южной Корее-2016. Настя будет выступать в номинации «гимнастическая платформа» вместе с другими членами национальной сборной.

Ольга Демиденко, тренер молодежной сборной России по спортивной аэробике

Там стоят спортсмены со всей страны. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Омск. Поэтому соответственно их собирают, они едут на сборы. Три сбора будут, тренировочных мероприятия. Сейчас пройдет в Екатеринбурге, она завтра улетает уже.

Иркутянка Ольга Адамович тоже готовится к Всемирным Играм. Она будет выступать в пауэрлифтинге. Это силовое троеборье, в котором участники выполняют упражнения со штангой – приседание, жим лежа и становую тягу. Это сейчас на тренировке 26 летняя Ольга поднимает по 70 — 90 кг. А на соревнованиях выжимает общий вес 570 кг. Столько подняла на чемпионате мира в Америке, где и получила шанс на участие в Играх четырехлетия.

Ольга Адамова, бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу

Это самое значимое событие у каждого спортсмена. Самый верх. Выше чемпионата мира. Для меня чемпионат мира был неожиданностью. То, что еще призовые места заняли. А Всемирные Игры – это просто потолок и восторг.

Сейчас Ольга совершенствует технику, укрепляет спину, все для того, чтобы улучшить результат. Кстати, вместе с ней будет участвовать еще одна сильная иркутянка. 23-летняя Виктория Карлышева, абсолютная чемпионка Европы. Сначала трёх спортсменок ждут несколько тренировочных сборов, а за тем во Вроцлаве с 20 по 30 июля на Всемирных играх будут представлять Россию в составе национальной сборной.