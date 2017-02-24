Открылся чемпионат мира по бенди среди девушек

Пятое первенство мира по хоккею с мячом среди девушек стартовало в Иркутске. Торжественная церемония прошла на стадионе Дворца спорта «Труд». А сразу после — первая игра российской сборной.

Триколор на льду стадиона «Труд» запускает торжественную церемонию открытия чемпионата мира по хоккею с мячом среди девушек. На поле выходят команды-участницы. Их пять — это Китай, Швеция, Финляндия, Норвегия и, конечно, Россия. В составе национальной сборной большинство — иркутянки.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Традиционно уже последние годы наши знаменитые команды «Рекорд» и «Зенит» составляют основу нашей сборной России. Мы надеемся, что наши девчонки на сибирской земле покажут хороший хоккей.

Иркутск впервые принимает чемпионат мира среди девушек. До этого в областном центре уже проходили соревнования такого уровня: чемпионаты по бэнди среди мужчин и женщин. Матчи по традиции будут проходить на двух площадках Иркутске и еще на одной — в Шелехове.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Хочу пожелать всем участникам бескомпромиссной яркой борьбы, хороших поединков. Хочу зрителям пожелать ярких спортивных эмоций. Наши болельщики умеют болеть, умеют поддерживать команды, и пусть победит сильнейший.

Несмотря на будний день — зрителей на трибунах достаточно. Иркутяне, одноклубники хоккеисток сборной пришли поддержать национальную команду, ведь в последний раз наши хоккеистки становилась обладателем Кубка в 2009 году, теперь, надеются фанаты бенди, родной лед поможет. В отличие от обычных матчей сегодня многие болельщики здесь — представительницы прекрасного пола.

Я никогда не была на хоккее с мячом. Я вообще впервые на соревнованиях такого уровня. Думаю, я буду приходить каждый день. Потому что я хочу быть причастна к такому событию. Чемпионат проходит в нашем городе, и я считаю, что каждый житель нашего города должен обязательно побывать на этих соревнованиях.

Группы поддержки есть у всех команд. Поклонников хоккея с мячом не смутил многочасовой перелет. Одна из самых многочисленных команд болельщиков — у фаворита чемпионата, сборной Швеции.

Конечно, победителями станет шведская сборная. Но мы испытываем глубокое уважение к российской команде: сборная вашей страны умеет по-настоящему бороться даже в самых сложных матчах. Время покажет, кто победит.

Магнус Скольд, вице-президент международной федерации хоккея с мячом

От лица международной федерации хоккея с мячом я приветствую вас на этом чемпионате. Он уникальный — все судьи на нем — женщины, кроме того, впервые в Чемпионате принимает участие китайская сборная. Данными мне полномочиями я объявляют Чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек открытым.

И в первой игре встречаются Россия и трёхкратный чемпион -Швеция. Наши хоккеистки благодаря поддержке трибун начали матч активно и создали несколько опасных моментов у ворот соперниц. Однако шведки были результативней — и забили единственный во встрече гол. Поражение сборной в первом матче болельщиков не расстроило: говорят, в финале — по всем прогнозам — Россия и Швеция встретятся вновь. И тогда у наших девочек будет шанс отыграться.