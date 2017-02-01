Винные реки разлились в Иркутске
Происшествие

Винные реки разлились в Иркутске

01.02.17

Винные реки разлились в Иркутске. Накануне в районе остановки «Курорт Ангара» у грузовика во время движения открылись задние дверцы. Из кузова выпали коробки с вино-водочной продукцией. Это видео в социальных сетях выложили очевидцы. Они рассказали – разбились бутылки с вином, от чего в районе стоял стойкий запах алкоголя. Как пояснили в ГИБДД, происшествие как дорожная авария не оформлялось.

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