Винные реки разлились в Иркутске. Накануне в районе остановки «Курорт Ангара» у грузовика во время движения открылись задние дверцы. Из кузова выпали коробки с вино-водочной продукцией. Это видео в социальных сетях выложили очевидцы. Они рассказали – разбились бутылки с вином, от чего в районе стоял стойкий запах алкоголя. Как пояснили в ГИБДД, происшествие как дорожная авария не оформлялось.