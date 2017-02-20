«Байкал-Энергия» разгромила московское «Динамо»

Очередной матч Чемпионата России по хоккею с мячом прошел накануне в Иркутске. В первом тайме бело-синие отправили в ворота соперников четыре мяча. На что столичные хоккеисты ответили три раза. Во второй половине встречи иркутяне продолжили забивать, оформив пять голов. При этом сами пропустили лишь один мяч. Хет-трик в этом матче на счету Евгения Иванушкина, Тимофей Безносов и Максим Гавриленко отметились дублями, по разу отличились Павел Дубовик и Максим Ширяев. Стоит отметить, что в этом матче шесть мячей были забиты после розыгрышей угловых. Финальный свисток арбитра зафиксировал на табло 9:4 — победа «Байкал-Энергии». Это был последний домашний матч бело-синих на втором этапе чемпионата России по хоккею с мячом. Теперь «Байкал-Энергии» предстоят два выездных поединка — в Ульяновске с «Волгой» и в Архангельске с «Водником». После этого стартуют игры серии плей-офф.