Виталий Шуба: правила торговли алкоголем ужесточат

Новый законопроект, регулирующий рынок алкогольной и спиртосодержащей продукции, будет в ближайшее время принят в России. Об этом сегодня сообщил член Совета федерации Федерального собрания Виталий Шуба. Документ предусматривает запрет на продажу алкоголя через интернет; оснащение всех цистерн, перевозимых по железной дороге, отслеживающими устройствами; ограничение на ввоз алкоголя из стран СНГ – до пяти литров на человека; а также запрет на передачу в аренду оборудования для производства спиртосодержащей продукции. Виталий Шуба отметил: системная работа по наведению порядка в этой отрасли ведется с 2015 года. Благодаря изменению требований для получения акцизов за 10 месяцев удалось увеличить поступления в бюджет на 46 млрд. рублей. Однако, по словам члена Совета федерации, рынок по-прежнему наполнен нелегальным алкоголем с поддельными акцизными марками. Новое законодательство позволит эту ситуацию изменить.

Виталий Шуба, член Совета федераций Федерального собрания Иркутской области

Вносится уголовная ответственность за нарушение законодательства, связанного с акцизными марками, нелегальную реализацию алкогольной продукции и так далее. Вообще мы изначально предлагали приравнять подделку акцизных марок к подделке денежных знаков. Потому что в принципе – это деньги. Нам сказали: это очень круто, и нам пока негде размещать представителей тех структур, которые нарушат законодательство.

Еще ряд законодательных инициатив касаются бюджетного и налогового регулирования. Так, в 2018-ом году налог на движимое имущество будет передан на региональный уровень. Виталий Шуба также сообщил: в Российской федерации изменился порядок распределения акцизов. Если раньше в областном бюджете оставалось 88%, то теперь только 61,7%. По инициативе политика акцизы были проиндексированы, также теперь вся сумма перераспределяется между регионами. Таким образом, финансовые потери для Иркутской области будут незначительными.