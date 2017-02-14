В Монголии начала работу делегация Приангарья
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В Монголии начала работу делегация Приангарья

14.02.17

Сегодня в Монголии начала работу делегация Иркутской области. Её возглавит губернатор Приангарья Сергей Левченко. В Улан-Батор уже прибыли представители 26 компаний региона. Это представители горнорудной, строительной, химической, сельскохозяйственной отрасли, а также фирмы, занимающиеся производством продуктов питания. Они примут участие в бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами Иркутской области и Монголии. Отметим, несколько лет назад крупные российские сельскохозяйственные компании начали свою деятельность на территории Монголии. Также в Улан-Баторе на прошлой неделе открылся супермаркет бурятской сети. Монгольская сторона высказала пожелание развивать отношения с Россией не только в части импорта продуктов, но также и в сфере строительства совместных фабрик и заводов.

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