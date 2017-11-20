В Иркутском зоосаде дикобраз нашел друга

Эти иглы дикобраз не метает. Но это не значит, что его не надо опасаться. Животное быстро пятится назад и вонзает острый арсенал в противника. За непростой нрав и получил имя Гектор — в честь вождя троянского войска. Индийский дикобраз приехал в Иркутский зоосад из Новосибирского зоопарка. 4 месяца пробыл на карантине. И все это время остро — в прямом и переносном смысле — реагировал на каждого, кто пытался с ним контактировать.

Алла Тишкович, ветеринарный врач Иркутского зоосада: Животное было довольно агрессивное. И агрессия проявлялась абсолютно ко всем: и к другим животным, и к обслуживающему персоналу. Поэтому долгое время он просидел в отдельном боксе. Когда он стал более доброжелательным, не проявлял никаких признаков агрессии, спокойно давал у себя убираться, мы приняли решение соединить его с самкой.

А вот и избранница — самка Киса. Она живёт в зоосаде чуть больше года. С Гектором по характеру они полные противоположности, которые, как известно, притягиваются. Встретившись с Кисой, Гектор усмирил свой нрав. Противостояний не возникло. Изучив друг друга, грызуны сразу улеглись рядом. Начали делить быт и стол: отборные фрукты, овощи и зерновые. Ссор из-за пищи, которых опасались сотрудники, не случилось. Так что за это яблоко драки не будет. Киса с женской мягкостью уступает кавалеру. Гектор теперь свою брутальность использует во благо семьи и защищает подругу от опасностей и сотрудников зоопарка. Когда они входят в вольер, дикобраз закрывает самку, подняв свои огромные иголки.

Александра Турчанинова, Корреспондент новостей «Сей Час»: Перед тем, как поселить нового дикобраза в вольер, из него пришлось убрать уже прижившуюся морскую свинку Шашку. Это сделали из соображений безопасности. По словам специалистов, морская свинка скучает по старой подруге и пока только осваивается в новой компании.

Удачное сожительство у Шашки с Кисой получилось потому, что дикобразы — ближайшие родственники морских свинок. Только режим у них разный. Свинки активны днем, дикобразы — ночью. Теперь, на новом месте, Киса готовится к новым хлопотам — от дикобразов ждут потомства. В помёте может быть до пяти детёнышей. Поэтому паре снова придется переезжать. В ещё больший вольер.