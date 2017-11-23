Тренировка спасателей

Сотрудники аварийно-спасательной службы Иркутской области сегодня отрабатывали свои навыки в эвакуации людей из воды.

С наступлением зимнего сезона начинается и сезон происшествий. Что нужно знать о структуре льда, чтобы не стать его жертвой, расскажет Владимир Пиханов.

Тревога учебная — мужчина провалился в воду намеренно, чтобы его коллеги могли провести тренировки. С наступлением зимнего сезона сотрудники аварийно-спасательной службы области проводят учения на льду. До автоматизма отрабатывают несколько вариантов событий: от спасения с помощью подручных средств до использования специальных приспособлений.

Юрий Ловцов, спасатель областной аварийно-спасательной службы Иркутской области: Сейчас его уже унесли, это специальный плот. Если присутствует толстая кромка льда, мы можем использовать носилки, пустить второго спасателя, чтобы он поддержал.

Совет от спасателей: прежде чем вы собираетесь ступить на лед, убедитесь, что он выдержит вас. Безопасная толщина — от 10 сантиметров. Стоит обратить внимание и на цвет покрытия.

Тимофей Развожаев, заместитель начальника отряда по по поисково-спасательным работам АСС Иркутской области: В данном случае лед непрозрачный, серого цвета, у него очень хрупкая структура. Он ломается от легкого удара. В нем очень много кислородных шариков, поэтому лед не надёжен. Здесь есть двойное дно. Вот этот лед более качественный. Он прозрачный, также его можно определить по звуку.

Случаи провала под лёд в Иркутской области в этом году уже были. Машина ушла в воду в Киренске. Жертв удалось избежать. Спасатели рекомендуют: если ЧП всё же случилось, главное — не паниковать.

Нужно развернуться и, используя силу течения, маховыми движениями ног выбраться на лед. Потом, когда выбрались, стараться максимально опереться всем телом на лед.

Выбраться из холодной воды нужно в течение 10 минут. Дальше наступает переохлаждение. Не стоит собираться большими компаниями, расстояние между людьми должно быть не меньше 1,5 метров.