Международная программа «Середина земли» 8 декабря 2017

— Природная жемчужина. Заказник в Забайкалье восстанавливается после пожаров;

— «Делай добро для природы — разделяй отходы». Серия открытых уроков прошла в школах Читы;

— Защита Байкала. В Москве прошла презентация «Байкальского клуба» с участием глав регионов.

— Отстранены от Олимпиады. Будут ли спортсмены из Бурятии выступать под нейтральным флагом?

— В беспилотное будущее. В Китае запустили первый автобус без водителя;

— Балетный сезон в Китае. Артисты Большого и Мариинского театров привезли свои лучшие постановки в Поднебесную.