Международная программа «Середина земли» 8 декабря 2017

Международная программа «Середина земли» 8 декабря 201711.12.17
— Природная жемчужина. Заказник в Забайкалье восстанавливается после пожаров;
— «Делай добро для природы — разделяй отходы». Серия открытых уроков прошла в школах Читы;
— Защита Байкала. В Москве прошла презентация «Байкальского клуба» с участием глав регионов.
— Отстранены от Олимпиады. Будут ли спортсмены из Бурятии выступать под нейтральным флагом?
— В беспилотное будущее. В Китае запустили первый автобус без водителя;
— Балетный сезон в Китае. Артисты Большого и Мариинского театров привезли свои лучшие постановки в Поднебесную.
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