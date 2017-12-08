Международная программа «Середина земли» 7 декабря 2017

Международная программа «Середина земли» 7 декабря 201708.12.17
— Будущее забайкальской магистрали. Топ-менеджеры РЖД рассказали о своих планах журналистам;
— Петиции и собрания. Родители юных забайкальских хоккеистов борются за ледовый дворец;
— В режиме повышенной готовности! В столице Бурятии за несколько дней выпала полуторамесячная норма осадков;
— Имена героев возвращают из небытия! В Бурятии заслуженную награду получили родственники фронтовика, оставшегося без звания;
— Порт без людей. В Циндао запущен полностью автоматизированный контейнерный терминал;
— Хрупкая красота. В Харбине началась подготовка к фестивалю льда и снега.
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