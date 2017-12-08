Международная программа «Середина земли» 7 декабря 2017

— Будущее забайкальской магистрали. Топ-менеджеры РЖД рассказали о своих планах журналистам;

— Петиции и собрания. Родители юных забайкальских хоккеистов борются за ледовый дворец;

— В режиме повышенной готовности! В столице Бурятии за несколько дней выпала полуторамесячная норма осадков;

— Имена героев возвращают из небытия! В Бурятии заслуженную награду получили родственники фронтовика, оставшегося без звания;

— Порт без людей. В Циндао запущен полностью автоматизированный контейнерный терминал;

— Хрупкая красота. В Харбине началась подготовка к фестивалю льда и снега.