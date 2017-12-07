Международная программа «Середина земли» 6 декабря 2017

Международная программа «Середина земли» 6 декабря 201707.12.17
— «Новая жизнь сельского клуба». В поселке Ленинский Улётовского района открылся новый Дом культуры;
— Жестовое пение и танцы на колясках. Читинскому отделению Всероссийского общества инвалидов исполнилось 20 лет. Специально к празднику состоялся необычный концерт;
— В Кабанском районе Бурятии открыли участок трассы после двух лет реконструкции. С какими сложностями столкнулись дорожные строители?
— Смелые образы и яркая палитра красок. Свою персональную выставку представил известный бурятский художник Владимир Дашиев;
— Цифровой век древнего дворца. Музей «Запретный город» и компания «Tencent» организовали виртуальную выставку культурных ценностей;
— «Красный женский отряд». Знаменитая постановка китайского балета возвращается в пекинский театр «Тяньцяо».
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