Международная программа «Середина земли» 5 декабря 2017

Международная программа «Середина земли» 5 декабря 201706.12.17
— Глобальная проблема современности. В Забайкальском крае выявлено почти 6500 человек, заражённых ВИЧ-инфекцией;
— Герои великой страны. В краеведческом музее готовят экспозицию портретов тружеников Советской эпохи;
— На каникулы в Иркутск. Для улан-удэнских школьников будут организовывать бесплатные экскурсии в соседний город;
— Работа на местах. Депутаты Народного Хурала побывали с рабочей поездкой в Закаменском и Джидинском районах Бурятии;
— Более трех тысяч товарных поездов. Как влияет развитие маршрута «Китай — Европа» на экономические отношения двух стран?
— Культурная адаптация. В Шанхае провели конкурс классических китайских постановок для школьников-иностранцев.
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