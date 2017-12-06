Международная программа «Середина земли» 5 декабря 2017

— Глобальная проблема современности. В Забайкальском крае выявлено почти 6500 человек, заражённых ВИЧ-инфекцией;

— Герои великой страны. В краеведческом музее готовят экспозицию портретов тружеников Советской эпохи;

— На каникулы в Иркутск. Для улан-удэнских школьников будут организовывать бесплатные экскурсии в соседний город;

— Работа на местах. Депутаты Народного Хурала побывали с рабочей поездкой в Закаменском и Джидинском районах Бурятии;

— Более трех тысяч товарных поездов. Как влияет развитие маршрута «Китай — Европа» на экономические отношения двух стран?

— Культурная адаптация. В Шанхае провели конкурс классических китайских постановок для школьников-иностранцев.