Международная программа «Середина земли» 4 декабря 2017

— Развитие сельских территорий. Село Ара-Булак теперь связано с федеральной трассой новой дорогой;

— Тройное увеличение объемов. Министр территориального развития Виктор Паздников осмотрел результаты работ по проведению капитальных ремонтов в подвальных помещениях читинских домов;

— Снять стресс? В Улан-Удэ открылась первая «комната ярости» — посетителям можно разбить все, что в ней находится;

— Тарифы ниже — производство выше. Бурятские предприниматели подсчитали сколько денег сэкономили после существенного снижения тарифов на электроэнергию этим летом;

— Сделано в России. В РФ разработали знак качества для экспортных товаров. Как это повлияет на китайский рынок?

— Через призму искусства. В Сямэне стартовал Международный фестиваль фотографии.