Международная программа «Середина земли» 4 декабря 2017

Международная программа «Середина земли» 4 декабря 201705.12.17
— Развитие сельских территорий. Село Ара-Булак теперь связано с федеральной трассой новой дорогой;
— Тройное увеличение объемов. Министр территориального развития Виктор Паздников осмотрел результаты работ по проведению капитальных ремонтов в подвальных помещениях читинских домов;
— Снять стресс? В Улан-Удэ открылась первая «комната ярости» — посетителям можно разбить все, что в ней находится;
— Тарифы ниже — производство выше. Бурятские предприниматели подсчитали сколько денег сэкономили после существенного снижения тарифов на электроэнергию этим летом;
— Сделано в России. В РФ разработали знак качества для экспортных товаров. Как это повлияет на китайский рынок?
— Через призму искусства. В Сямэне стартовал Международный фестиваль фотографии.
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