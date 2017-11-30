Международная программа «Середина земли» 29 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 29 ноября 201730.11.17
— Экологическая проблема. Жители поселка Вершино-Дарасун Забайкальского края выступили против добычи золота, которая может лишить их питьевой воды;
— Фильм о подростковой преступности. В Чите показали короткометражную ленту «Дорогу осилит идущий»;
— Сколько денег нужно на сирот? В Бурятии существуют очереди на жилье, а то, что выдают часто некачественное. Как решить проблему?
— Чем живет ДЮСШ? Улан-удэнские депутаты проинспектировали все детские спортивные учреждения в городе;
— Соглашение достигнуто. Между молодыми бизнесменами Китая и России начнет действовать упрощенная схема сотрудничества;
— Человек собаке друг. В Китае набирает обороты волонтерское движение по спасению бездомных животных.
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