Международная программа «Середина земли» 23 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 23 ноября 201724.11.17
— «Приключения Фунтика». Музыкальную сказку для детей представили в Чите артисты Бурятского Государственного театра оперы и балета;
— Куда вывозить твердые бытовые отходы и на какие средства? В Улан-Удэ обсудили вопросы развития Байкальской природной территории;
— под покровительством святых. В Бурятии строится семейный дом для детей-сирот с особенностями развития;
— Площадка для диалога. Сибирский экономический форум-2017 завершился в Новосибирске;
— Твист антагониста. В Шанхае поставили хип-хоп мюзикл по мотивам романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист».
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