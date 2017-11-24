Международная программа «Середина земли» 23 ноября 2017

— «Приключения Фунтика». Музыкальную сказку для детей представили в Чите артисты Бурятского Государственного театра оперы и балета;

— Куда вывозить твердые бытовые отходы и на какие средства? В Улан-Удэ обсудили вопросы развития Байкальской природной территории;

— под покровительством святых. В Бурятии строится семейный дом для детей-сирот с особенностями развития;

— Площадка для диалога. Сибирский экономический форум-2017 завершился в Новосибирске;

— Твист антагониста. В Шанхае поставили хип-хоп мюзикл по мотивам романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист».