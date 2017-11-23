Международная программа «Середина земли» 22 ноября 2017

— Долгожданное событие. Дом культуры открыли в селе Яблоново Читинского района;

— «Азбука фотографии». В Музейно-выставочном центре свою работу начал специальный кружок;

— Оплатить долг… квартирой! Улан-удэнки лишились крыши над головой, взяв крупный займ;

— В Бурятии ребенок сбежал из приемной семьи и получил тяжелые обморожения. Что стало возможной причиной побега и какого мнения придерживаются односельчане?

— Работа на максимуме. Китай и Россия проводят совместные исследования высокоскоростных железных дорог;

— Летят перелетные птицы. Более двух тысяч лебедей прилетели на зимовку в Китай.