Видео Новости Середина земли

Международная программа «Середина земли» 22 ноября 2017

23.11.17

 

— Долгожданное событие. Дом культуры открыли в селе Яблоново Читинского района;
— «Азбука фотографии». В Музейно-выставочном центре свою работу начал специальный кружок;
— Оплатить долг… квартирой! Улан-удэнки лишились крыши над головой, взяв крупный займ;
— В Бурятии ребенок сбежал из приемной семьи и получил тяжелые обморожения. Что стало возможной причиной побега и какого мнения придерживаются односельчане?
— Работа на максимуме. Китай и Россия проводят совместные исследования высокоскоростных железных дорог;
— Летят перелетные птицы. Более двух тысяч лебедей прилетели на зимовку в Китай.

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