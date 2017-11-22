Международная программа «Середина земли» 21 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 21 ноября 201722.11.17
— Новая жизнь школы особого типа. Как изменились условия в санаторной школе-интернате после ремонта;
-Сто солистов, симфонический оркестр и три постановки. Бурятский театр оперы и балета приезжает на свои пятые гастроли в Читу;
— С монгольского на сонгольский. В Иволгинском Дацане перевели древний буддийский трактат «Зерцало мудрости»;
— Померились силой. В Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по гиревому спорту;
— Непрерывный рост. Китай стал крупнейшим в мире рынком логистических услуг;
— Сезон урожая. В провинции Аньхой собирают рекордно высокое количество клейкого риса.
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