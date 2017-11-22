Международная программа «Середина земли» 21 ноября 2017

— Новая жизнь школы особого типа. Как изменились условия в санаторной школе-интернате после ремонта;

-Сто солистов, симфонический оркестр и три постановки. Бурятский театр оперы и балета приезжает на свои пятые гастроли в Читу;

— С монгольского на сонгольский. В Иволгинском Дацане перевели древний буддийский трактат «Зерцало мудрости»;

— Померились силой. В Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по гиревому спорту;

— Непрерывный рост. Китай стал крупнейшим в мире рынком логистических услуг;

— Сезон урожая. В провинции Аньхой собирают рекордно высокое количество клейкого риса.