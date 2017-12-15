Международная программа «Середина земли» 14 декабря 2017

— 500 участников из всех районов. В Чите состоялся Первый Забайкальский форум местного самоуправления;

— Легенды хоккея. Матч поколений с участием Виктора Шалимова и Юрия Лебедева прошёл в Чите;

— Искусство в помощь детям. Работы буддийской мастерской «Эрхим Дархан» выставили на традиционной благотворительной ярмарке;

-«Городская среда» в помощь отдаленным районам. Как на Севере Бурятии реализовали федеральный проект?

— «Витязь», «Рысь» и «Пустынные лисы». В Китае проходят совместные с Россией антитеррористические учения;

— Уголок Китая в Москве. Китайский культурный центр в российской столице отметил пять лет с момента основания.