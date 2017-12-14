Международная программа «Середина земли» 13 декабря 2017

Международная программа «Середина земли» 13 декабря 201714.12.17
— Обновленный вид. В Чите завершился первый этап реконструкции площади Декабристов;
— Бег мира. В Чите открылась фотовыставка, посвященная 30-летней годовщине старта всемирной акции;
— Помощь детям с инвалидностью в Бурятии станет доступнее. В столице республики открылся новый Центр реабилитации;
— Международный статус. В Улан-Удэ прошел традиционный турнир по тхэквондо в расширенном составе;
— Затонувшее сокровище. В провинции Гуандун продолжаются работы по реставрации и консервации древнего торгового судна;
— Ямальский газ Китая. На российском полуострове Ямал отгрузили первую партию сжиженного природного газа.
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