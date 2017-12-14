Международная программа «Середина земли» 12 декабря 2017

Международная программа «Середина земли» 12 декабря 201714.12.17
— Мастер-класс от легенд спорта. Олимпийские чемпионы по хоккею встретились с юными спортсменам;
— Более двухсот пятидесяти участников со всех регионов страны. В Чите открылись Всероссийские соревнования по стрельбе из лука;
— Работы выполнены в срок. В Улан-Удэ кардинально преобразился один из самых запущенных парков — имени Жанаева;
— В его руках оживают камни. В бурятской столице открылась выставка художника Юрия Мандаганова;
— Добро пожаловать на Хайнань! Остров на юге Китая в этом году уже посетили более миллиона зарубежных туристов;
— Посчитают по хвостам. В Куньмине окольцуют перелетных озерных чаек для изучения их миграции.
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