Международная программа «Середина земли» 12 декабря 2017

— Мастер-класс от легенд спорта. Олимпийские чемпионы по хоккею встретились с юными спортсменам;

— Более двухсот пятидесяти участников со всех регионов страны. В Чите открылись Всероссийские соревнования по стрельбе из лука;

— Работы выполнены в срок. В Улан-Удэ кардинально преобразился один из самых запущенных парков — имени Жанаева;

— В его руках оживают камни. В бурятской столице открылась выставка художника Юрия Мандаганова;

— Добро пожаловать на Хайнань! Остров на юге Китая в этом году уже посетили более миллиона зарубежных туристов;

— Посчитают по хвостам. В Куньмине окольцуют перелетных озерных чаек для изучения их миграции.