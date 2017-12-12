Международная программа «Середина земли» 11 декабря 2017

— Первый визит. В Чите работает глава Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры;

— Сибирская мода. Дизайнеры из Читы, Иркутска и Улан- Удэ готовятся к показу своих коллекций в забайкальской столице;

— Добыть в два раза больше, чем обычно. Горняки Бурятии внесли свой вклад в новый российский рекорд;

— Развитие оборонной промышленности Сибири. В Улан-Удэ прибыли полпред Сергей Меняйло и зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев;

— Центр инноваций. Власти Гуанчжоу переориентируют традиционную экономику на IT, искусственный интеллект и биофармацевтику;

— Кино на Шелковом пути. В Китае назвали победителей IV международного кинофестиваля.