Видео Середина земли

Международная программа «Середина земли» 11 декабря 2017

12.12.17

 

 

— Первый визит. В Чите работает глава Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры;
— Сибирская мода. Дизайнеры из Читы, Иркутска и Улан- Удэ готовятся к показу своих коллекций в забайкальской столице;
— Добыть в два раза больше, чем обычно. Горняки Бурятии внесли свой вклад в новый российский рекорд;
— Развитие оборонной промышленности Сибири. В Улан-Удэ прибыли полпред Сергей Меняйло и зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев;
— Центр инноваций. Власти Гуанчжоу переориентируют традиционную экономику на IT, искусственный интеллект и биофармацевтику;
— Кино на Шелковом пути. В Китае назвали победителей IV международного кинофестиваля.

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