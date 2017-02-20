Победа на домашнем льду

Хоккеисты ангарского «Ермака» на домашнем льду обыграли «Рязань». Счёт на седьмой минуте открыли оранжевые — автором первой заброшенной шайбы стал Артурс Озолиньш. Во втором периоде ангарчане закрепили свой успех, отправив в ворота гостей ещё две безответных шайбы. На этот раз отличились Никита Воронин и Семён Иванов. В завершении матча соперники отыграли одну шайбу, но на исход встречи это уже не повлияло. 3:1 в пользу «Ермака». И таким образом ангарчане завершили регулярный чемпионат победой и переходят к первому раунду плей-офф. Ближайшая игра пройдёт 25 февраля. Соперниками ангарчан станут хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила.