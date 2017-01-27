Курсант из Нижнеудинска скончался
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Курсант из Нижнеудинска скончался

27.01.17

Курсант из Нижнеудинска, выстреливший себе в голову на полигоне, скончался. Напомним, ЧП произошло в Дальневосточном военном командном училище в городе Благовещенске. Во время внутренного караула 18-летний молодой человек выстрелил себе в голову из автомата. Он был доставлен в отделение реанимации Амурской областной клинической больницы. По информации Восточного военного округа, по предварительным данным, к попытке самоубийства курсанта могли подтолкнуть личные обстоятельства, не связанные с прохождением военной службы. Ведется следствие.

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