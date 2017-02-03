Компенсация на питание школьников возрастет

Компенсация за бесплатное школьное питание из областного бюджета вырастет до 30 рублей. Сейчас эта сумма в два раза меньше – 15 рублей в день на одного ученика. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров. Напомним, поручение о повышении стоимости школьного питания для малообеспеченных и многодетных семей было дано губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2017 года, для того чтобы исключить неудобства для родителей с повторным сбором документов на предоставление льготы.