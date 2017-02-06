Тысячи тюльпанов — ко Дню влюбленных

Две с половиной тысячи тюльпанов зацветут в Иркутске ко Дню всех влюбленных. Агрономы решили не экспериментировать и вырастили к 14 февраля цветы красных оттенков. А для тех покупателей, кто хочет что-то экзотическое, подготовили белые каллы. Какие ещё цветы составят конкуренцию голландским, знает Татьяна Веретина.

Это одни из самых популярных цветов в «Горзеленхозе» в преддверии дня Святого Валентина. Белые каллы. В этой теплице из ста пятидесяти цветов большая часть уйдет по предзаказу. Предприятие — единственное в Сибири, где их выращивают. Экзотический цветок в быту оказался совсем не капризным.

Лариса Костиш, мастер участка агрокомплекса «Горзеленхоз»

Температура выгонки у этого цветка 16-18 градусов. То есть в температурном режиме ничего сложного. Почву предпочитает универсальную. В месяц дает 2-3 цветочка. Цветы красивые, крупные.

Менее экзотичные и более привычные иркутскому покупателю гиацинты, крокусы — тоже готовят к продаже. Для любителей классики — тюльпаны. Их ко дню всех влюбленных в «Горзеленхозе» будет две с половиной тысячи. Все оттенки красного. Верность традициями, говорят агрономы.

У нас как-то привык народ, что красный цвет — это символ любви, теплых отношений, верности. Мы тоже поддаемся этому настроению и в основном делаем выгонку красных тонов.

Сейчас в «Горзеленхозе» решили вернуться к давно забытому, и впервые за четыре года начали выращивать лилии. Специальный сибирский сорт, который легко составит конкуренцию цветам из Голландии.

Татьяна Веретина, корреспондент новостей «Сей Час»

Этот сорт лилий, выращенных в Иркутске, называется «Сибирия». По словам агрономов, их главное отличие — стойкость. В вазе цветы могут стоять на десять дней дольше, чем голландские собратья. А аромат от них не такой резкий и головокружительный, а более мягкий.

Параллельно с подготовкой ко Дню Святого Валентина, на предприятии готовятся к еще одному февральскому празднику — Дню защитника Отечества. В подарок мужчинам здесь выращивают желтые нарциссы. Эти цветы в Иркутске традиционно пользуются популярностью.