Пройдут соревнования для юных инженеров

Впервые в этом году в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» пройдут соревнования для школьников — JuniorSkills. Ученики будут демонстрировать свое мастерство в инженерных специальностях.

Команда двух Сергеев — одна из самых юных на чемпионате. Их робот уже собран, осталось дописать программу, и можно демонстрировать жюри. Устройство, которое будет сортировать кубики, безымянное. Но это пока.

Сергей Гребенюков, участник соревнований » JuniorSkills «

Имена, я считаю, дают тем роботам, которых уже сделали, у которых все есть. Нашего робота тоже можно будет как-нибудь назвать. Мы над этим подумаем.

В соревнованиях JuniorSkills примут участие 52 ученика школ региона. У них три номинации — или, как здесь говорят, компетенции — кроме мобильной робототехники, это сетевое и системное администрирование и инженерный дизайн.

Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области

Такой крупномасштабный проект не только популяризирует рабочие профессии, повышает престиж профессий, это же еще и личностный рост каждого участника. Ведь не самое главное выиграть, главное — победа над собой.

Уже завтра начнутся конкурсные испытания. Победители войдут в команду, которая будет представлять регион на всероссийском этапе чемпионата.