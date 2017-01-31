Иркутяне — на Чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции
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Иркутяне — на Чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции

31.01.17

Иркутский нападающий «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин в составе российской команды отметился дублем в ворота сборной Казахстана на проходящем в шведском Сандвикене чемпионате мира по хоккею с мячом. Также весь матч в воротах национальной сборной отстоял вратарь бело-синих Денис Рысев, пропустив лишь два мяча. Итоговый счёт матча 9:2 в пользу действующих чемпионов мира. Следующий матч пройдёт сегодня в 23 часа по иркутскому времени. Соперники россиян – хоккеисты Финляндии.

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