Волейбольной команде «Ангара» обеспечена финансовая стабильность

Женская волейбольная команда «Ангара» будет участвовать в сезонах 2017 и 2018 года. Финансовую поддержку спортсменкам окажет крупная компания Иркутской области. Об этом волейболисткам рассказал заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышов. Он лично посетил тренировку «Ангары».

Подготовка к четвертому туру Чемпионата России у волейбольной команды «Ангара» идет полным ходом. Хотя еще несколько месяцев назад все могло сложиться иначе. Перед началом нового сезона команда осталась без спонсорской поддержки. Из-за отсутствия финансирования «Ангара» перешла из лига А в лигу Б.

Ирина Неверова, директор волейбольной команды «Ангара»

Какой-то патриотизм у команды, у девчонок есть. У нас очень велики волейбольные традиции. И мы пытаемся их сохранить. Команда состоит в основном из иркутских воспитанниц, нам легче им объяснить, что волейбол в Иркутске и регионе нужен. Они верят, что на нашу проблему обратят внимание и сделают так, чтобы все было.



Тогда на проблему волейбольной команды обратило внимание региональное правительство. Чтобы обсудить все вопросы на тренировку к спортсменкам пришел заместитель губернатора Дмитрий Чернышов. О насущном говорят тут же в спортивном зале во время перерыва. Дмитрий Чернышов уверил команду, «Ангара» может тренироваться и не думать о финансовых проблемах.

Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области — руководитель аппарата губернатор и правительства Иркутской области

Заключено соглашение Правительства Иркутской области, благодаря усилиям, в первую очередь, губернатора Иркутской области, с группой компанией «Илим». Мы договорились, что на предстоящие два года отдельной строчкой будет выделено финансирование волейбольной команды «Ангара». Смета финансирования на сезон волейбольной команды составляет порядка 17 с половиной миллионов рублей.



Еще одна проблема, которая стала известна во время разговора, касается отсутствия в Иркутске залов с покрытием, подходящем для тренировок волейболисток. Дмитрий Чернышов поручил министерству спорта решить этот вопрос до 1 сентября. Планируется, что покрытие будет постелено в спорткмоплексе «Динамо».