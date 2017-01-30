Аварию в Академгородке устранили

Теплоснабжение восстановлено во всех многоквартирных домах Иркутска, пострадавших накануне из-за прорыва трубы. Напомним, коммунальная авария произошла на пересечении улиц Академической и Безбокова рядом с торговым центром «Южный» утром 29 января. На месте коммунальщики откачали воду, провели оперативные восстановительные работы. Тепло в отключенные из-за прорыва пятиэтажки вернулось вечером того же дня. Ситуация находится на контроле комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска.

Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г. Иркутска

В настоящее время специалистами тепловых сетей ведется диагностика вскрытых участков, после чего будут проведены полные ремонтные работы, участки повреждения закроются лотками. Благоустройство и восстановление асфальтового покрытия будет проведено в летний период. Сейчас вода, которая в результате аварии вытекала в тепловые камеры, испаряется. Поэтому парение будет до полного высыхания камер, но утечка полностью ликвидирована.