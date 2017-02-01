В Иркутске — новый комплекс видеофиксации

Не нарушайте, вас снимают. Иркутск стал одним из первых городов России, где начали использовать новый комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения. «Зебра» предназначена для выявления автолюбителей, которые не пропускают пешеходов. Где работает такая камера, узнала Анастасия Цыганкова.

Эта камера на улице Степана Разина в Иркутске как только появилась – сразу привлекла внимание водителей. Следящее устройство фиксирует нарушение правил дорожного движения – непредоставление преимущества в движении пешеходам. Здесь особенно актуальна камера нового поколения. «Зебра» установлена у школы. Пока она такая единственная на всю Иркутскую область и вторая в России. Ещё одна есть у наших соседей – Улан-Удэ. Пока такая «Зебра» работает в тестовом режиме. Как только сотрудники ГИБДД изучат тонкости – запустят в полном режиме. С помощью такой камеры предполагается наказывать нарушителей, а делать это, что называется, в «ручном режиме» – получается не всегда. По итогам 2016 года – под колесами автомобилей погибло 12 человек, еще 274 получили травмы. Наезды были совершены именно на пешеходных переходах. Водители к такому новшеству относятся с пониманием.

– Шоферы уже придерживаются правил. Соблюдают. Больше таких надо.

– В этом плане да, конечно разбираться надо кто прав, а кто виноват. Для этого камеры и стоят. Но камеры ведь не только фото делают, но и видео снимают.

Всего на дорогах Иркутской области работает 45 камер. 22 из которых стационарные, 23 передвижные. Все данные стекаются сюда в центр автоматизации. Здесь отмечают – камеры существенно помогают в поиске нарушителей. За минувший год с их помощью были установлены недисциплинированные водители. Они получили 384 квитанции со штрафами на сумму 188 миллионов рублей.

Владимир Балашов, начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений МВД России по Иркутской области

Если брать анализ за 2016 год, то по итогам года ДТП из-за превышения скорости снизилось на 11 процентов, пострадавших на 10 % уменьшилось в ДТП. Можно со 100 процентной вероятностью сказать: такие комплексы необходимо использовать и менять их точки дислокаций.

На основе этих данных было решено усилить позиции. И с начала года в Иркутской области было установлено ещё 20 комплексом фиксации нарушений. Это значит, у любителей быстрой езды шансы попасть в объектив камеры стали выше, как и вероятность получить «письмо счастья».