Продобзор: стоимость рыбы на рынках в Иркутске

Минтай – самая популярная рыба у иркутян. Наша съемочная группа сегодня побывала на одном из рынков Иркутска и узнала – сколько стоит эта рыба, и в каких количествах её покупают горожане. Ответы на эти вопросы узнаете в нашей традиционной рубрике «Продобзор».

К этому прилавку Надежда Гизатулина вместе с мужем приходит три раза в неделю. Сегодня выбрали свежемороженую и копченую скумбрию. За две рыбки отдали почти 500-от рублей.

Надежда Гизатулина, жительница г. Иркутска

Рыбу мы часто берем домой, потому что надо кушать. Но вот сейчас мы заплатили 470 рублей. Здесь мне нравится покупать, все свежее, тем более, мне нравится сам продавец. Всегда обслужит очень хорошо.

На рынке «Ручей» рыбную продукцию продают в двух отделах. Морепродукты везут из Владивостока, Сахалина и Камчатки. Как ни странно, но байкальского омуля в продаже нет. Продавец Людмила Кизиенко в день продаёт до 5 килограммов свежемороженой сельди, камбалы, терпуга и сороги. Большим спросом пользуется минтай – 10 килограммов. Далее по популярности горбуша и голец.

Людмила Кизиенко, продавец рыбы

У нас самая популярная рыба это минтай – 130 рублей за кг., камбала с головой по 150 и горбуша 230 рублей за кг. Больше всего у нас покупают минтай – это, в основном, пенсионеры, потому что, видимо пенсия не сильно большая, устраивает их. Горбушу, в основном, средний уровень, получается, и камбалу без головы тоже в основном берут пенсионеры.

С начала года цены на рыбную продукцию не менялись. По словам продавцов, затишье продолжится ещё месяц. Стоимость в сторону увеличения изменится вместе со свежим уловом.