Спорткомплекс «Авиатор» отремонтируют

В Иркутске планируется отремонтировать спорткомплекс «Авиатор». Подобные работы там не проводились около 30 лет. Об этом мэр Дмитрий Бердников сообщил на встрече с жителями Октябрьского округа. В бюджете города предусмотрены средства на замену окон и покрытий в спортивном зале, косметический ремонт основных помещений здания. Кроме того, рассматривается возможность выделения дополнительных денег для проведения работ по замене инженерных сетей комплекса. Мэр напомнил, что решение о безвозмездной передаче спортивного объекта в собственность муниципалитета было принято управлением Росимущества менее года назад. В «Авиаторе» работают спортивные секции, проводятся тренировки детской команды по хоккею с мячом.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Мы запланировали его реконструировать, сделать там, у нас задумки, поле искусственное для занятия футболом. Зимой заливать каток. И приступить к ремонту самого зала.

Также в этом году в Октябрьском округе отремонтируют и оборудуют два хоккейных корта — на улицах Пискунова и Байкальская. Полностью заменят полиуретановое покрытие на спортивной площадке в микрорайоне Солнечный.