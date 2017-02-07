УФАС подводит итоги 2016

УФАС подводит итоги 201607.02.17
В Иркутской области 126 компаний включены в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение принято в региональном управлении антимонопольной службы. Об итогах работы ведомства в 2016-ом году рассказал сегодня временно исполняющий обязанности руководителя Александр Кулиш. Иркутские специалисты выявили также два сговора в Приангарье. Один из них произошел в Шелехове во время заключения контракта на ремонт дорожных ограждений. Компании — участники торгов нарушили закон о защите конкуренции. Им грозит штраф.
Александр Кулиш, врио руководителя УФАС по Иркутской области
Были установлены факты, свидетельствующие о том, что компании участвовали в этих торгах по определенной тактике, специально обеспечивая победу конкретного лица, а потом еще и победитель по сути отдал на субподряд второму участнику этого аукциона исполнение этого муниципального заказа.
Всего за 2016 год антимонопольной службой вынесено 127 постановлений об административном правонарушении. Проведено 13 внеплановых проверок.
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