УФАС подводит итоги 2016

В Иркутской области 126 компаний включены в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение принято в региональном управлении антимонопольной службы. Об итогах работы ведомства в 2016-ом году рассказал сегодня временно исполняющий обязанности руководителя Александр Кулиш. Иркутские специалисты выявили также два сговора в Приангарье. Один из них произошел в Шелехове во время заключения контракта на ремонт дорожных ограждений. Компании — участники торгов нарушили закон о защите конкуренции. Им грозит штраф.

Александр Кулиш, врио руководителя УФАС по Иркутской области

Были установлены факты, свидетельствующие о том, что компании участвовали в этих торгах по определенной тактике, специально обеспечивая победу конкретного лица, а потом еще и победитель по сути отдал на субподряд второму участнику этого аукциона исполнение этого муниципального заказа.

Всего за 2016 год антимонопольной службой вынесено 127 постановлений об административном правонарушении. Проведено 13 внеплановых проверок.