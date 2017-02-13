Реальный срок — за пьянство за рулем

В Приангарье суд впервые приговорил водителя к реальному лишению свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде. Житель Усолья-Сибирского с 2013-го года 32 раза привлекался к ответственности. Стал фигурантом 7 уголовных дел, за то что повторно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но и это его не остановило. В январе 2017-го 21-летнего молодого человека дважды задержали инспекторы, он вновь был пьян. Усольский городской суд приговорил нарушителя к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.