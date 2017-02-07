Полицейских обвиняют в получении взятки
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Полицейских обвиняют в получении взятки

07.02.17

Полицейских, обвиняемых в получении взятки, уволят из органов внутренних дел. Напомним, накануне сотрудниками ФСБ были задержаны заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте Алексей Ракульцев и начальник линейного отдела МВД России на станции «Иркутск – Пассажирский» Григорий Прокофьев. По версии следствия, они получили взятку — 20 миллионов рублей от коммерсанта через посредника за свободное перемещение грузов по железнодорожному транспорту. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Раиса Силина, сотрудник пресс-службы ВС ЛУ МВД на транспорте

В настоящее время руководством Главного управления на транспорте МВД России назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства условия и причины, которые привели к задержанию заместителя начальника Восточно-сибирского линейного управления на транспорте и начальника линейного отдела МВД России на станции «Иркутск-Пассажирский», которые подозреваются в получении взятки. Кроме того, готовятся материалы на увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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