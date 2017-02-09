Парламентарии и духовенство сотрудничают

Вопросы сотрудничества с религиозными объединениями обсуждали сегодня в Законодательном Собрании Иркутской области. Там прошло заседание координационного межконфессионального совета. В нем приняли участие депутаты регионального парламента, представители религиозных сообществ Иркутска, преподаватели вузов, этнографы. В течение двух часов обсуждались актуальные темы. Участники заседания говорили о сохранении национальных языков, культуры и этнических традиций, развития гражданских инициатив. По словам председателя Законодательного собрания Сергея Брилки, депутатский корпус парламента плотно сотрудничают с духовенством по ряду вопросов.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия»)

Будем с удовольствием ждать ваших предложений для того, чтобы Законодательное собрание нашло пути решения наши идей, которые возникали здесь. Именно Законодательное собрание. У нас есть такие возможности. В нашей годовой работе, которую мы с вами наметили, есть очень много важных тем.

Аарон Вагнер, главный раввин Иркутской области

Однозначно очень важно это взаимодействие, понимание, совместная работа. Мы должны быть главными помощниками в сохранении стабильности.

Во время обсуждения прозвучало предложение о назначении в ведомствах исполнительной власти специалистов, которые бы отвечали за взаимодействие с религиозными объединениями. По мнению участников встречи, это может способствовать налаживанию связей с духовенством.