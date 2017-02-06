ИГУ: большой переезд

Студенты бывшего иняза вернулись в родное здание. Вместе с ними переехали и студенты факультета филологии и журналистики иркутского госуниверситета. Теперь это одно подразделение — институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций. На новоселье побывала и наша съемочная группа.

Галина Тюрнева, корреспондент новостей «Сей Час»

Это здание по адресу улица Ленина,8 в третий раз за последние четыре года меняет вывеску. Раньше это был Иркутской государственный лингвистический университет, после реорганизации тут появилась надпись Евразийский лингвистический институт Московского Государственного Лингвистического Университета. И вот на прошлой неделе вывеска обновилась в третий раз. Теперь здесь будут заниматься студенты института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

Студентка Анастасия Бондарева с момента поступления до момента написания диплома успела поучиться во всех этих трех вузах. После закрытия евразийского лингвистического института почти два семестра, как и все студенты бывшего иняза, занималась в корпусах госуниверситета. В это время ИГУ и московский ВУЗ решали имущественные вопросы. Теперь — снова в родных стенах. Пускай и с измененной вывеской.

Анастасия Бондарева, студентка института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ

Несмотря на все перестановки, несмотря на все ощущения, я рада, что заканчиваю именно ИГУ. Пусть и его новое подразделение, потому что сейчас после неприятной ситуации с МГЛУ, есть ощущение полной стабильности. И того, что диплом будет котироваться.

У студенток журфака Дарьи Евдокимовой и Евгении Стрелковой наоборот – никакой стабильности. Здесь они в первый раз. С трудом нашли деканат, теперь исследуют корпус Б, в котором им предстоит учиться. Раньше здесь занимались студенты направления туризм и гостиничное дело, работал колледж при инязе. Об этом еще напоминают таблички на аудиториях. И несмотря на то, что в пятом корпусе на улице Чкалова девушки проучились всего полгода, признаются – атмосферы того журфака будет не хватать.

Дарья Евдокимова, студентка института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ

Я буду скучать по посиделкам в коридорах, как мы там спали перед экзаменом. Главное же не здание, главное ребята, которые здесь учатся, и преподаватели.

Новый институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций появился после того, как бывший иняз вошел в состав иркутского госуниверситета. Большому подразделению — большое здание. Первым делом филологи перевезли главное — книги — и сделали в библиотеке ремонт. К приему новых студентов в порядок привели и спортзал корпуса. На это вуз потратил 2,5 млн. рублей. Теперь время привыкать к новому дому.

Марина Ташлыкова, директор института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ

Переезд, как вы знаете, всегда страшнее пожара. Наш факультет 40, ровно 40 лет провел на улице Чкалова. Это, конечно, дом, расставаться было тяжеловато. Но надо во всем видеть хорошее. Я думаю, что факультет — бывший факультет — теперь приобрел такой статус и то, что гуманитарное образование оказалось в самом центре Иркутска — это то, ради чего стоило потерпеть все трудности, связанные с переездом, надеюсь, на новом месте у нас тоже все будет хорошо.

Под гимн студентов на латыни зал встает. Здесь все те, кто принимал участие в непростой судьбе иркутского иняза — пришли поздравить одних с новосельем, других — с возвращением. И отметить другое важное событие: теперь ИГУ единственный ВУЗ Приангарья, который готовит профессиональных педагогов.

Владимир Дорофеев, первый заместитель губернатора Иркутской области

Подумаем над созданием международного центра культурной и языковой адаптации. Речь идет о том, о чем говорил Президент на госсовете по национальным отношениям. Сегодня федеральное агентство по национальным отношениям имеет поручение проработать вопрос создания таких международных центров. Мы имеем на это определенные основания, потому что у нас есть база, есть определенные наработки.

Но пока у института задачи более будничные — завтра для многих студентов первый день на новом месте, начинается семестр. А преподаватели приступают к подготовке к очередной государственной аттестации вуза. Она пройдет этой весной.