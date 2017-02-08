В Качуге построят новую поликлинику

Более 40 млн. рублей выделено из регионального бюджета на проектирование нового здания поликлиники в Качуге. Место под строительство уже определено. Напомним, о проблемах в медучреждении стало известно в октябре прошлого года во время выездной сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Тогда один из депутатов провалился в дыру в полу. Как сейчас обстоят дела, расскажет Галина Тюрнева.

В школе села Харбатово Качугского района перемена. Здесь учится 184 ребенка из пяти соседних деревень. Зданию более 40 лет. Руководство муниципалитета уверено: нужен капитальный ремонт. Так ли это, приехали убедиться депутаты Законодательного Собрания Приангарья. Вот, например, спортивный зал. Дефекты заметны даже не специалисту. Есть проблемы и с системой теплоснабжения. На реконструкцию потребуется 60 млн. рублей. Но целесообразнее, говорит спикер регионального парламента, потратить в пять раз больше и построить новую школу

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия»)

Напрашивается простое решение – новая школа. Эту нужно поддержать, конечно, систему отопления заменить, может быть. Но здесь надо строить новую школу, исходя из того, что перспектива в ближайшие два-три года — 300 ребят, да? На 120 ребятишек увеличится! Конечно, нужно создавать другие условия — нагрузка же увеличится, в два раза ребятишек больше будет.

Сейчас здание школы состоит из двух блоков — в одном учатся начальные классы, в другом средние и старшие. Типовой проект нового здания позволяет создать условия для всех учеников. И больше того — выделить помещения для детского сада, который в Харбатово тоже нужен.

Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия»)

Качество жизни людей должно быть улучшено. И мы, наверное, с еще большей предусмотрительностью должны посмотреть — как эффективно вложить деньги. И сегодня вопросы задавались, когда мы были в Харбатовской школе, совершенно четкие: вложив 60 млн. рублей на капитальный ремонт — сколько лет она будет служить? Насколько она будет комфортной? Будут ли для ученика действительно созданы условия, чтобы он получал все необходимые знания?

О качестве жизни говорят и в районной больнице. К поликлинике — ей в этом году 90 лет — прикреплено все население Качугского района — 17 тысяч человек. Ежедневно медицинское учреждение принимает не менее двухсот пациентов. Капитальный ремонт здесь уже не поможет. Здание устарело и морально, и конструктивно.

Николай Труфанов, депутат Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия»)

Она действительно заслуживает внимания серьезного. У нас была выездная сессия, мы принимали решение по ней. Определились — и совместно с правительством Иркутской области пришли к совместному решению — деньги сегодня выделены. 43 млн. рублей. Мы уверены, что проектно-сметная документация будет сделана, и мы дальше пойдем по пути ее строительства. В 2018-2019-ом году мы обязаны ее построить — все вместе, сообща, командой. Почему? Потому что это важно для населения в первую очередь.

Сейчас начнется разработка проекта. По замыслу главного врача, новое здание должно включать в себя и детскую, и взрослую поликлиники — с отдельными входами, как и предписано современными требованиями.

Александр Федосеев, главный врач Качугской районной больницы

Рентген-кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, также мы планируем там собрать кадры, бухгалтерию, экономистов, заместителей. Все будет в одном блоке. В настоящее время у нас все это разбросано по шести корпусам и пациентам просто неудобно — то есть получили, допустим, здесь направление, пошли до меня подписывать, ставить необходимые печати, а там все это будет уже в одном блоке. Ну как я мечтаю. И дай бог, что это так и будет.

По Качугской больнице решение принято. Но на севере региона остается еще как минимум два учреждения здравоохранения, которые нуждаются в реконструкции — это поликлиника 1937 года постройки в селе Ербогачен и поликлиника в селе Артемовск Бодайбинского района, в которой недавно произошел пожар. Оба объекта депутаты регионального Законодательного собрания пообещали взять на контроль.