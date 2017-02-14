Сборная России по хоккею с мячом — в Иркутске

Первый лёд. Сборная России по хоккею с мячом сегодня провела тренировку на стадионе «Труд». Ледовая арена станет основным местом проведения матчей пятого Первенства мира по бэнди среди девушек до 17 лет. Туяна Нимаева познакомилась с российской сборной и узнала -хоккеистки из каких городов вошли в национальную команду.

С корабля — на лед. Почти половина сборной страны прибыла из Москвы сегодня рано утром и сразу отправилась на первую ледовую тренировку. Хоккеистки готовятся к Первенству мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет. Помимо отработки основных ударов — корректировка игровых комбинаций. Также делается акцент на укреплении обороны. Защитницы, в основном, из хоккея с шайбой — они привыкли играть на маленьких площадках, а здесь нужно контролировать большое поле и большие ворота, рассказывает Полина Егорова из Санкт-Петербурга.

Полина Егорова, защитник сборной России по хоккею с мячом среди девушек (г. Санкт-Петербург)

Другая экипировка, другие размеры площадки, но в принципе мне хватает двух — трех тренировок, чтобы полностью войти в процесс. Мне на воздухе нравится гораздо больше , потому что крытый стадион довольно душный. И там не комфортно будет играть.

В составе национальной сборной — 8 иркутянок, одна в запасе. Остальные хоккеистки представляют Балашиху, Обухово Московской области, Санкт- Петербург, Екатеринбург и Тверь. Все из разных команд. Главный тренер сборной России Александр Межуев рассказывает, времени до Первенства мира осталось мало, за это время нужно устранить слабые стороны, развить сильные и главное — сплотить команду.

Александр Межуев, главный тренер сборной России по хоккею с мячом среди девушек

Самое главное — налаживание коллективной игры. Потому что девочки из разных команд, если сумеем их подчинить одной идее, объединить в игровом и командном смысле — то тогда все получится у нас.

Первенство мира среди девушек до 17-ти лет проходит раз в два года. В России оно пройдёт впервые за последние шесть лет и первый раз в Иркутске. В международном турнире примут участие сборные пяти стран мира. Главные соперники россиян — сборная Швеции — действующие победители в этой возрастной группе — они выигрывали титул в 2011, 2013 и 2015 годах. Кстати, именно в первой игре россиянки встретятся с командой из Швеции. Иркутянка Екатерина Гомзякова встречалась с ними на прошлом чемпионате мира.

Екатерина Гомзякова, нападающий сборной России по хоккею с мячом среди девушек (г. Иркутск)

Каждая команда сильна по-своему. Больше всего, мне кажется, сложно будет играть со Швецией. У них как-то грамотно все составлено. Оборона, нападение. Все слаженно.

Также соперниками выступят команды из Норвегии, Финляндии и Китая. Сборная Финляндии трижды становилась серебряным призером и один раз — бронзовым, а для сборной Китая это — дебют. Наша команда лишь однажды была обладателем почетного трофея. Также в активе серебро, две бронзы. Впереди у сборной России еще неделя подготовки. Открытие пятого Первенства мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет состоится 22 февраля на стадионе «Труд». Телезрители телеканала «АИСТ» смогут увидеть торжественную церемонию в прямом эфире. Начало в 13.30.